Jazz News, Samstag 24.06.2023, 10 Uhr

Musik, die deine Mutter dir nicht erlauben würde zu hören- Das Trio Sproingg

Das ist natürlich mit Augenzwinkern gemeint. Zwei Mitglieder der Band aus Freiburg, Erik Feder (Schlagzeug) und Johannes Korn (Violine, Chapman Sticks), kann ich im Studio willkommen heißen. Der Dritte im Bunde ist der Gitarrist und Leadsänger Prudi Bruschgo. Ihr Background ist eine wilde Mischung aus Jazz, Punk, Classic und Rock mit minimalistischen Elementen. Einige würden das als Progressiv Rock bezeichnen mit einer gehörigen Portion Humor gemischt und mit Da Da angereichert. Also eine spannende Melange mit diversen Klärungs- sowie Annäherungsversuchen an die Persönlichkeit der Band und ihre Musik erwartet euch in der Sendung. Die Band gibt es schon einige Jahre in Freiburg. Zeit sie intensiver kennen zu lernen. Natürlich spielen wir auch Stücke von ihrer neuen 3. CD die` Hirnkäse` heißt. Übrigends, zur Feier der neuen CD gibt es eine Release-Party am 4.Juli 2023 um 20.30 Uhr in der Ruefetto-Bar im Granatgässle 3 in Freiburg.

Moderation Heinz Dillmann