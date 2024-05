Jazz News, Samstag 25.05.2024, 10 Uhr

Der Bassist Henri Texier - An Indian`s Life, Eine Hommage der amerikanischen Ureinwohner

Eine Pilgerfahrt zum Wounded-Knee-Massaker vor 30 Jahren war der Auslöser für Texier sich mit der Kultur der Ureinwohner Amerikas zu beschäftigen. Das aktuelle Album `An Indian`s Life`, beendet eine Triologie mit der Thematik (An Indian`s Week, Sky Dancers). Weiter haben wir bei unserem Streifzug durch die internationale Jazzszene Frankreichs den Pianisten Denis Levaillant (blue songs vol.2); Das Dexter Goldberg Trio (Caliboudja); Bruno Letort (Black Museum); Der Schlagzeuger Christophe Marguet (Echoes Of Time).

Moderation Heinz Dillmann