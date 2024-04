Jazz News, Samstag 27.04.2024, 10 Uhr

Fado Jazz und 50 Jahre Nelkenrevolution in Portugal mit Julio Resende.....

und Jazz goes Flamenco mit der Gruppe Oleandole sowie die türkische Pianistin Büsra Kayikci (Places); Der israelische Bassist Avishai Cohen mit Trio (Shifting Sands); Neuerscheinung eines Konzertes von der slovenischen Stadt Bled von 1965 mit dem polnischen Krzysztof Komeda Quintet; Julio Resende Fado Jazz (Sons of Revolution) sowie die spanische Gruppe Oleandole (Wayne Shorter goes Flamenco).

Moderation Heinz Dillmann