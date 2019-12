Jazz News, Samstag, 28.12.2019, 10 Uhr

`Verschiedenes`zum 70sten Geburtstag von Tom Waits.

Neil Young, ein anderer Unbequemling beschrieb in seiner Rede zur Aufnahme von Waits in die Rock & Roll Hall of Fame: " Er ist so eine Art Performer, Sänger, Schauspieler, Magier, spiritueller Führer, Gestaltwandler". Waits sagte einmal: "Ich weiss auch nicht, in welche Kategorie ich passe, vielleicht in die Kategorie `Verschiedenes`. Eine Auswahl von Songs aus verschiedenen Stilepochen werden musikalisch die Sendung rocken.

Moderation Heinz Dillmann