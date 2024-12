Jazz News, Samstag 28.12.2024, 10 Uhr

Irgendwo spielen und singen sie, oder auch nicht.....

die verstorbenen Jazz-/Blues Persönlichkeiten. Die dran glauben, hören sie im Himmel spielen. Die anderen sagen Schluss. Alles vorbei wie das letzte großartigste Gitarrensolo aller Zeiten und das Leben geht weiter. Einige taugten als Vorbilder und andere waren einfach miese Typen. Einig sind sie sich über den Verlust von toller Musik und Emotionen die viele Fans bis heute seit der Jugendzeit begleitet haben. Super das Emil Berliner die Schallplatte erfunden hatte und im folgenden Kassette und CD (von Streaming reden wir nicht) den Weltmarkt eroberten und so die Musik gespeichert und z.B. von den Jazzfans auch nach dem Tod ihrer Idole immer gehört werden kann. Soweit so gut. Wir würdigen u.a. den Schlagzeuger Albert `Tootie`Heath; Den Bluesgitarristen und Sänger W.C. Clark; Den Gitarristen Sigi Schwab; Den Saxofonisten David Sanburn und auch den Multiinstrumentalisten Chris Karrer von Amon Düül II und den Saxofonisten der Canterbury Gruppe Caravan- Jimmy Hastings. Wir haben 2 Termine vorgesehen, um die doch große Anzahl der Verstorbenen zu würdigen. Der nächste Termin mit 2-stündiger Sendezeit ist am 4.1.25 von 10-12Uhr.

Moderation Heinz Dillmann