Jazz News, Samstag, 25.12.2021, 10 Uhr

Howard Johnson, Pee Wee Ellis, Hans Kennel, Chris Barber, Walter Lang usw.-Wir erinnern uns an die verstorbenen JazzmusikerInnen `21

Wie jedes Jahr am Ende des Jahres, würdigen wir die MusikerInnen des Jazz die 2021 verstorben sind. Einige auch an Covid 19. Mit Einigen hatten wir noch unlängst gesprochen und ihrer Musik gelauscht. Andere haben sich schon längst zurück gezogen und sind nicht mehr aufgetreten. Einige wenige waren sehr erfolgreich und Andere waren froh das sie ihre Miete zahlen konnten. Was alle eint und verdient haben: Eine Würdigung ihres musikalischen Schaffens.

Moderation Heinz Dillmann