Jazz News, Samstag, 29.01.2022, 10 Uhr

einer der profiliertesten Jazzmusiker und überzeugten Demokraten im Nachkriegsdeutschland. Wir berichten in der Sendung über musikalische Stationen und Hintergründe seines Wirkens. Er ist am 11.April 1926 in Frankfurt geboren und im Alter von 96 Jahren am 20. Jan. 2022 in Frankfurt gestorben. Er hat seinen jüngeren Bruder Albert um 17 Jahre überdauert und war bis zu letzt aktiver Jazzer. Sein letztes Konzert gab er am 1.Nov. 2021 im Frankfurter Holzhausenschlösschen. Die Altsaxofonisten Charlie Parker und Lee Konitz waren seine Vorbilder und mit Lee Konitz hat er noch musiziert. Zum Schluss sagte er noch in einem Konzert: "Ich habe mein Leben gelebt. Ich weiss wie es geht, dubi dubi dum..." nahm sein Altsax und spielte eine seelenvolle Ballade. Mit Swing hat er während des Krieges angefangen. Deswegen wurde er von der Gestapo verhaftet und an die Front strafversetzt. Glücklicherweise überlebte er in russischer Gefangenschaft und kam wieder nach Frankfurt und baute mit seinem Bruder Albert und Anderen die Frankfurter Jazzszene auf die bald zum Jazzhotspot der BRD wurde. Er war auch viel ehrenamtlich unterwegs. Noch in seinem hohen Alter besuchte er Schulklassen und redete mit den Schülern über seine Nazi-und Kriegserfahrungen."Gegen Rechts bin ich dabei".

Moderation Heinz Dillmann