Jazz News, Samstag 29.04.2023, 10 Uhr

Wayne Shorter: Vom gelernten Musikerzieher zu dem Modern Jazz Saxofonisten der 2.Generation nach John Coltrane (1933-2023).

Am 2.März diesen Jahres ist er im Alter von 89 Jahren von uns gegangen. Er war einer der prägenden Tenorsaxofonisten (Später Sopransax) in der Ära nach Dexter Gordon und John Coltrane. Vom Pianisten Horace Silver über Art Blakey`s Jazz Messengers zu Miles Davis und dann Weather Report und parallel zu den Gruppen und danach immer wieder eigene hochgelobte Alben. Vom Modern Jazz zum Jazzrock und in den letzten Jahren wieder zurück. Wir betrachten in der Sendung den musikalischen Weg. Wir haben im Archiv geschaut und was gefunden.

Moderation: Hardy und Heinz

Veranstaltungstipp:

30.04. Pianist Harold Lopez-Nussa, Jazzhaus, 20Uhr