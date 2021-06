Jazz Matinee am Sonntag, den 27.06.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung wieder einmal unter dem bewährten Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) stellt Ihnen neue CDs der Label TCB, American Jazz Classics, Essential Jazz Classics, Jazz Up!, State of Art und Fingerpoppin´ Records vor, die von Bertus bzw. In-Akustik vertrieben werden. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Dexter Gordon Quartet - Willisau 1978 / Swiss Radio Days Vol.45 (TCB 02452), Grant Green - Gooden´s Corner (American Jazz Classics A 90301), Bud Powell - Jazz Giant (American Jazz Classic A 90302), Art Pepper - Gettin´ Together! (American Jazz Classics A 90299), Shirley Horn - At The Gaslight Square 1961 + Loads Of Love (American Jazz Cklassics A 90300), Dave Grusin - Subways Are For Sleeping + Piano, Strings And Moonlight (American Jazz Classics A 90296), Ahmad Jamal Trio - Naked City Theme (American Jazz Classics A 90297), George Shearing - Soft And Silky + Smooth And Swinging (Essential Jazz Classics EJC 11449), John Coltrane - Coltrane Time (Essential Jazz Classics EJC 11447), Erroll Garner - One More Time (Essential Jazz Classics EJC 11448), The Gerry Mulligan Sextet - Night Lights + Butterfly With Hiccups (Jazz Up! JU! 55002), Duke Ellington - Plays Mary Poppins + Afro Bossa (Jazz Up! JU! 55001), John Coltrane - My Favorite Things (State of Art 81269) und Richard Groove" Holmes - A Bowl of Soul / The Complete Session (Fingerpoppin´ Records 117020).

Zwei lange Stunden mit toller Musik der Jazzgeschichte erwarten Sie! Also unbedingt den Laptop, Computer oder das Radio per Livestream einschalten und zuhören!