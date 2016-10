Jazz News, Samstag,115.10.16, 10 Uhr

Stimmen über Stimmen- auch einige die angehört gehören....

Frisch in den Recorder- Veröffentlichungen von Nora Jones mit `Day Breaks`; Van Morrison mit `Keep Me Singing`; und schon veröffentlichte Songwriterinnen wie Melody Gardot mit `Currency of Man`; Lucinda Williams mit `The Ghosts of Highway 20`; Die Gruppe Triozean mit `Koschki`; Virgine Teychene mit `encore` und ein Konzerthinweis für das Duo Carrousel, dass ihre CD l`euphorie am kom. Do. 20.Okt. um 20Uhr im Jazzhaus vorstellt.

Moderation Heinz Dillmann