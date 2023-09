JWD - Objekt | Video | Performance

Die Ausstellung „jwd“ von Jürgen Oschwald in der Künstlerwerkstatt L6 präsentiert eine Reihe von Kunstwerken, darunter Objekte, Zeichnungen, Collagen und Videos. Die Bedeutung der Abkürzung „jwd“ bleibt offen und interpretierbar, von „Jürgen war da“ bis hin zu anderen Möglichkeiten wie „janz weit draußen“ oder „Ja wozu das?“. Die Ausstellung beinhaltet auch regelmäßige Performances, bei denen Jürgen Oschwald und andere Künstlerinnen und Künstler auftreten. Die Werke sind oft durch den jeweiligen Moment, Ort und Kontext beeinflusst, in dem sie entstanden sind. Die Ausstellung ermutigt dazu, die Tiefe und Verbindung der Kunstwerke zu erforschen. Jahrmarkt, Wildwuchs, Dauerthema.

Nick und Dave sind bei der Vernissage von "jwd" gewesen und präsentieren euch hier den Überlänge-Vernissage-Beitrag.

Die Performance "jwd" in der Künstlerwerkstatt L6 ist immer am Freitag von 18 bis 19 Uhr und das noch am 22.September, am 29. September und am 6. Oktober. Finissage ist dann am Samstag, den 14. Oktober um 14:00 Uhr.

jwd im www:

https://kuenstlerwerkstattfreiburg.de/jwd