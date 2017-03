Keine Castor-Transporte von Obrigheim nach Neckarwestheim!

2017 stehen bundesweit die ersten CASTOR-Transporte seit langem an. Die EnBW bereitet aktuell den Transport von insgesamt 15 Castoren auf dem Neckar mit fünf Transporten vom stillgelegten AKW Obrigheim in das Zwischenlager am AKW Neckarwestheim vor. Erstmals in der Geschichte von CASTOR-Transporten soll es Schiffstransporte geben. Diese Transporte mit hochradioaktivem Atommüll führen durch dicht bewohnte Gebiete. Dies ist eine riskante und unnötige Atommüllverschiebung, die der Öffentlichkeit als Pseudo-„Entsorgung“ verkauft wird.

Das Initiativen-Bündnis „Neckar castorfrei“ ruft im Vorfeld des 6. Jahrestages der Fukushima-Katastrophe zum Protest und Widerstand gegen diese unsinnigen und gefährlichen Transporte auf.

RDL sprach mit Franz Wagner vom Initiativen-Bündnis.

::::::::::::::::::::

Bus aus Freiburg: Abfahrt am Samstag beim Konzerthaus um 10 Uhr.

Fahrpreise: Mindestens 10 Euro, Normal 20 Euro, Soli 30 Euro plus

Anmeldung: demobus@antiatomfreiburg.de

www.nekar-castorfrei.de http://www.antiatomfreiburg.de/