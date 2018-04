Neckar-CASTOR-Transporte: Nachspiele vor Gericht

Die CASTOR-Transporte auf dem Neckar sind vorbei – das Atommüllproblem aber ist

weiterhin ungelöst. Diejenigen, die gegen diese sinnlose Atommüll-Verschieberei

von Neckarwestheim nach Obrigheim demonstriert haben, werden nun mit

Repressionen überzogen. Das Ordnungsamt Heilbronn erließ Bußgeldbescheide,

und vom Amtsgericht wurden zwei Strafbefehle wegen Verstoßes gegen das

Versammlungsgesetz erlassen. Die Einsprüche gegen die Bußgeldbescheide und

Strafbefehle werden gegenwärtig in rascher Folge vor dem Amtsgericht Heilbronn

verhandelt.

Heute am Mittwoch 11.April 2018 steht eine Atomkraftgegnerin vor Gericht, die

sich an einer Kletteraktion gegen den ersten Transport am 28. Juni 2017 sowie an

einem Schwimmprotest gegen den dritten Transport am 11. Oktober 2017 beteiligt

hatte.

Ihr wird vorgeworfen, bei beiden Aktionen gegen das Versammlungsgesetz verstoßen

zu haben. Wegen dieser vermeintlichen Ordnungswidrigkeiten erhielt sie einen

Bußgeldbescheid à 150 Euro und einen à 300 Euro. Gegen beide Bescheide hat sie

Einspruch eingelegt, worüber nun vor Gericht verhandelt wird.

RDL sprach mit Julian Smaluhn (Beobachter für ROBIN WOOD und Bündnis Neckar castorfrei)

über den Prozess.