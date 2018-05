gibt es neue Folk-CDs aus Südeuropa mit Luis Peixoto (Portugal), Loxandra Ensemble (Griechenland), Ambrogio Sparagna (Italien) und Etta Scollo (Italien).

Etta Scollo spielt auch am Do, 17. Mai in Freiburg im Jazzhaus.

Playlisten u.a. auf www.keine-heimat.de