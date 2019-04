Kleiner Trauermarsch für den Club White Rabbit

Am Samstag, dem 27. April 2019 fand im Kellergewölbe unter dem Europaplatz die letzte Party im alternativen Club White Rabbit statt. Für den 30. April war deswegen zu einem Trauermarsch durch Freiburg aufgerufen worden, da diese Schließung ein weitere Fall der sterbende Subkultur in Freiburg ist. Dem Aufruf folgten nur wenige, dafür diejenigen, denen der Hasenbau sehr am Herzen liegt. Zum Beispiel der Verein Club Kultur e.V., welcher darum darum bemüht ist, die Hasenbau wieder zum Leben zu erwecken. Dabei hat er auch Unterstützung von Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn erhalten.

Mit 8 Fahrzeugen kreuzte die Polizei zum angemeldeten Trauermarsch auf - eine passende Zahl für anfangs maximal 60 Trauergäste.