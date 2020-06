Klimapolitischer Bürgerkonvent in Frankreich mündet in beinaher Einstimmigkeit über tiefgreifende Empfehlungen

In Frankreich ist am Wochenende ein demokratisches Experiment zu einem ersten Ergebnis gekommen: Nach neun Monaten Arbeit hat eine Versammlung ausgeloster Bürger*innen eine Reihe von klimapolitischen Massnahmen empfohlen. Die Bürger*innen beschlossen ihre Empfehlungen oft mit über 90 Prozent Zustimmung, also beinahe einstimmig.

Umweltschutz in die Verfassung festschreiben, Straftatbestand der Umweltzerstörung einführen, Tempo 110 statt 130 auf Autobahnen... Das sind die Empfehlungen, die am meisten mediale Beachtung fanden. Doch die insgesamt fast 150 Massnahmen befassen sich mit der Klimapolitik in allen gesellschaftlichen Sektoren, und für beinahe allen Sektoren haben die Bürger*innen Massnahmen empfohlen, die angesichts der bisherigen Klimapolitik teils schon radikal klingen.

Mehr Informationen und Einschätzungen über dieses Experiment hört ihr in diesem Bericht, mit einem Schwerpunkt auf die klimapolitischen Empfehlungen zum Thema Wohnen und Immobilien.