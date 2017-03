Knapp an AKW-Unfall vorbeigeschrammt

In der Schweiz hat am Montagabend die Erde gebebt. Das Beben erreichte eine Magnitude von 4,6 auf der Richterskala und dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein, wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich mitteilte. Eine erste Meldung sprach von einer Stärke von 4,7. Auf jeden Fall war es eines der stärksten Beben seit Jahren. Die Atomkraftwerke Mühleberg, Beznau 1 und 2 sind nur für Erdbeben der Stärke 5 gebaut worden. Die Jungen Grünen (CH) alarmieren: Sie befürchten, dass die «altersschwachen Nuklearkraftwerke» nur ungenügend vor Erdbeben geschützt sind und die Schweiz deshalb mit dem gestrigen Vorfall nur «knapp an einer Atomkatastrophe vorbeigeschrammt ist». Sebastian Hueber, Kommunikationschef beim Eidgenössischen Nuklearinspektorat Ensi, wiegelt ab: «Kernkraftwerke gehören zu den erdbebensichersten Gebäuden der Schweiz. Zudem ist Erdbeben nicht gleich Erdbeben.» Das Beben vom Montagabend dürfte eines der stärksten der letzten Jahre gewesen sein. 2016 beispielsweise wurden insgesamt 31 spürbare Erdbeben registriert, was deutlich mehr als der langjährige Durchschnitt von 23 solchen Ereignissen war. Das stärkste Beben im letzten Jahr ereignete sich am 24. Oktober 2016 bei Leukerbad im Wallis mit einer Magnitude von 4,1. Damals hieß es beim Erdbebendienst, dass ein Beben dieser Stärke in der Schweiz in der Regel alle ein bis drei Jahre vorkomme. http://www.seismo.ethz.ch/de/home/ Beitrag für 08.03.2017 geplant Punkt 12 Mittagsmagazin