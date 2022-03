Seit Sommer 2018 richtet Schwere~s~Los! e.V. Computer her und verschenkt diese an Menschen, die über wenig Geld verfügen, vor allem an Kinder, deren Familien Hartz IV beziehen und an geflüchtete Menschen.

Marius von Schwere~s~Los! e.V. verrät uns im Interview bei Dave, wie das läuft und informiert uns weiterhin auch über das aktuelle Projekt: Rechner für Mauretanien