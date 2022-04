Frühlingswerkstatt beim Schwere~s~Los Freiburg im Kleineschholzweg 5

Das Soziokulturelle Zentrum im Kleineschholzweg ermöglicht Teilhabe durch künstlerische betätigung und immer wiederkehrende kulturelle Veranstaltungen. Am vergangen Sonntag wurde zur Frühlingswekrstatt beim Schwere~s~Los Freiburg eingeladen und es wurde gebastelt, musiziert und sich bewegt - bei Kaffee und richtig leckerem Kuchen. Aus Papier gefaltete Friedenstauben, gefaltet aus Papier mit den Flaggen aller Länder auf der Welt sind entstanden, sowie der eine oder andere Traumfänger. Begleitet von Musikalischen Improvisationen bot Schwere~s~Los Freiburg in seinem Domizil einen relaxten und künstlerisch, wie auch wellnessmäßig produktiven und angenehmen Sonntag-Nachmittag. Dave hat in relaxter Sonntagsmanier einen Teil des Happenigs begleitet.

Die neue Webseite vom Schwere~s~Los Freiburg: https://www.schwere-s-los.de/