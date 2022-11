Auftritt des SIILLE-Ensembles in der Volkshochschule Freiburg

Das STILLE-Ensemble umrahmte und begleitete am 11. November Gedichte der Origamikünstlerin Gitte W., die ihre Arbeiten im Schwarzen Kloster (noch bis 27. November 2022 zu sehen) ausstellt. Gitte W. verarbeitet in ihren Gedichten eine von Gewalt und Vernachlässigung geprägte Kindheit und ihren Weg der Befreiung daraus. Die Musiker*innen des STILLE-Ensembles sind in und um Schwere(s)Los! tätig und haben sich in diesem interdisziplinären und interkulturellen Ensemble 2019 zusammengefunden. Im Fokus steht das Spiel mit Hörerwartungen, musikalischen Überraschungen und viel Raum für Stille dazwischen.

Dave hat für euch diese kleine Kostprobe vom Auftritt des Stille-Ensemble von Schwere(s)Los Freiburg für das Morgenradio am Mittwoch ausgewählt.