Labormobil kommt nach Wyhl

Umweltschützer untersuchen auf dem Parkplatz an der Turn- und Festhalle

Brunnenwasser aus heimischen Gärten. Bei sommerlichen Temperaturen

ist es gut eigenes Wasser zu haben. Leider verschmutzen Nitrate und Pestizide

das Grundwasser unserer landwirtschaftlich intensiv genutzten Region.

Durch verschiedene Einflüsse können auch Krankheitserreger ins Wasser geraten.

Ob das eigene Brunnenwasser für das Befüllen des Planschbeckens, zum

Gießen, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist, kann

man am Labormobil der Gewässerschutzorganisation erfahren.

Am Dienstag, den 15. Mai, an der Sporthalle in der Turn- und Festhalle in der

Tullastraße 15 in Wyhl. Wasserproben nehmen die Umweltschützer von 9 bis 11

Uhr am Labormobil entgegen. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure-

und Salzgehalt wird gegen eine geringe Kostenbeteiligung von zwölf Euro

durchgeführt. Diese Untersuchung findet vor Ort statt, so dass die Bürger

ihre Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion abholen können.

Ein Gespräch mit Dipl.-Phys. Harald Gülzow von der

http://www.vsr-gewässerschutz.de