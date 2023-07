laut&deutlich 2023-07-27 -22 Uhr

Liebe Gemeinde,

keine sauren Gurken ins Sommerloch- bitte das geht gar nicht!

Wenn's im Sommer dunkle Wolken gibt : Mission to the sun

Wenn's im Sommer stürmt : Jeff Mills sagt: Don't ask me why

Wenn 's im Sommer ein Hawaihemd braucht : Aili x Transistorcake

Schmetterlinge kann man im Bauch haben : Auf Vinyl hat sie Ori Barel

Musik darf wehtun: Koenig

Tanzbarkeit und Introspektion passen in einen Bogenstrich:Berlin Strings

Wenn's im Sommer Dub braucht: Javano

Ein Sommer ohne saure Gurken : laut&deutlich

Musikauswahl und Moderation: Henning