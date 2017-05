Legalisierungen, Regulieren, Medikamentieren

"Cannabis ist eine Einstiegsdroge", "Cannabis macht dumm und faul", "Nach einer Legalisierung steigt der Konsum bei Jugendlichen" - das sind nur einige Vorurteile gegen die Marijuana Befürworter kämpfen. Am Samstag fand in Freiburg der Global Marijuana March statt. Das ist eine internationale Demo (weltweit namen 800 Städte teil so der Veranstalter), die für die Legalisierung von Cannabis kämpft. Radio Dreyeckland war mit vor Ort und sprach mit Demonstranten über ihre Motive und mit der Partei `Allianz für Menschenrechte, Tier und Naturschutz`.