Wie der Gessler seinen Hut, braucht der Deutsche seine Leitkultur und darüber informiert ihn das Bundesinnenministerium. Wer nicht weiß, was das Adjektiv "deutsch" bedeutet, wer sie oder er sei und was sie oder ihn jenseits von Pass, Wahlrecht etc. so eigentlich ausmacht oder kurz das wesentliche und unverzichtbare sei, kann es da Schwarz auf Weiß nachlesen. Viel Kommentar ist da nicht nötig. Auszüge zitiert, nahezu fehlerfrei Radio Dreyeckland.