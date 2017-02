Focus verschlüsselte Messenger

Von NSA-Überwachung bis Datenverkauf für Werbung, es gibt viele Gründe warum man seine Kommunikation Verschlüsseln will. Doch die Auswahl ist im Dschungel der Apps nicht Einfach. Wir sind der Frage nachgegangen anhand welcher Kriterien man sich informieren kann und wie man sinnvoll entscheidet über welche App man am liebsten kommunizieren will. Dazu erzählt Manuel über Open-source, Ende-zu-Ende-Vershlüsselung und andere Bausteine für eine sichere App.

Weitere Ausführungen zum Thema könnt ihr bei Netzpolitik.org (Deutsch) oder bei hackernoon.com (Englisch) nachlesen.