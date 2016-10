Lesung aus dem „Gedenkbuch für die Toten des KZ Mauthausen“

Zum ersten Mal liegt eine Publikation vor, in der im KZ Mauthausen Ermordete nicht auf ihre statistische Größe und ihre Geburts- und Sterbedaten reduziert werden, sondern die ihnen ihre Lebensgeschichten zurückgibt. Die Autorinnen und Autoren der Plattform „Stimmen gegen Rechts“ präsentieren eine exemplarische Auswahl dieser Lebensgeschichten.

Literadio on air präsentiert Mitschnitte einer Lesung am 8.6.2016 im Avalon Kultur in Wien. Bei Radio Dreyeckland könnt Ihr sie in drei Teilen nachhören.

1) Montag, 3.10., 19h - Wiederholung: Dienstag, 4.10., 11h

2) Dienstag, 4.10., 18h - Wiederholung: Mittwoch, 5.10., 10h

3) Freitag, 7.10., 19h - Wiederholung: Dienstag, 11.10., 14h