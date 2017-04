Letzter Vorhang von Eurotopia mit „Mythen, Fiktionen, Utopien“

Zwei prominente Gäste treffen sich. Die renommierte Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ulrike Guérot und den Theaterregisseur Milo Rau (eingeladen zum Theatertreffen 2017). Sie diskutieren zum Auftakt um 14h im Winterer-Foyer, bevor um 16h die letzte EUROTOPIA-Vorstellung zu sehen sein wird, gefolgt von einem Publikumsgespräch mit den beteiligten RegisseurInnen. Zu diesem Gespräch trifft die Utopistin auf den Kritiker, die Hoffnungsträgerin auf den Skeptiker, die Wissenschaftlerin auf den Künstler.





Prof. Dr. Ulrike Guérot, Gründerin des European Democracy Lab an der European School of Governance in Berlin hat mit ihrer Monographie „Warum Europa eine Republik werden muss“ eine politische Utopie vorgelegt: Alle Bürger haben gleiche politische Rechte. Vernetzt die europäischen Regionen lautet ihre These. Schafft ein gemeinsames republikanisches Dach! Wählt einen europäischen Parlamentarismus, der dem Grundsatz der Gewaltenteilung genügt!

RDL sprach vorab mit ihr.

http://theater.freiburg.de/

http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-12/eu-demokratie-populismus-2016...