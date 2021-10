Leuchtlinie, Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt in Freiburg offiziell eröffent

Am 12.Oktober 2021, wurde die Beratungsstelle Leuchtlinie, für Betroffene von Rechter Gewalt mit einer Pressekonferenz offiziell eröffnet.

Sie ist die einzige Beratungstelle ihrer Art in Deutschland, die unter der Trägerschaft einer migrantischen Organisation, nämlich der tgbw, der türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg, steht.

Es folgt ein Mitschnitt der Pressekonferenz mit den wichtigsten Hardfakts zu Leuchtlinie

Leuchtlinie berät anonym, kostenlos, vertraulich



Beratungshotline:

0711 / 888 999 33

Dienstag-Donnerstag: 10-17 Uhr

email: kontakt@leuchtlinie.de

www.leuchtlinie.de