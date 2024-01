"Für Opfer rechter Gewalt ermutigend zu sehen, dass sie nicht allein da stehen"

Etwa 30.000 Menschen sind Schätzungen zufolge am Sonntag in Freiburg gegen die AfD unter dem Motto „Demokratie vereint stärken und schützen… auf die Straße gegangen. Initiator der Demo war der Freiburger Lehrer und Referent für Demokratiebildung Dejan Mihajlović. Die Freiburger Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt, die Leuchtlinie, hatte kurzfristig angefragt, einen Redebeitrag auf der Demo zu halten. Da das Konzept außer einer Eröffnungsrede keine weiteren Reden vorsah, wurde das abgelehnt. Wir haben mit Julian von der Leuchtlinie, der auch im Vorstand des baden-württembergischen Flüchtlingsrats ist, darüber gesprochen, was er zu den beeindruckenden Protesten aus Sicht der Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt zu sagen hat.