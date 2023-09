Die antifaschistische Bewegung muss für ein Verbot der »Alternative für Deutschland“ kämpfen

Bei Wahlumfragen liegt die AfD im Spätsommer bundesweit bei über 20 Prozent. Hohe Werte gibt es dabei nicht nur im Osten, sondern auch in westlichen Bundesländern. In Baden-Württemberg gibt es Vorwahlumfragen mit 20 Prozent für die AfD. In Hessen, wo bald Landtagswahl ist, liegt die Partei bei 17 Prozent - und das, obwohl die Höcke-Getreuen immer dominanter in der Partei sind. Am Donnerstag brachten CDU und FDP mit Unterstützung der AfD in Thüringen eine Grunderwerbssteuersenkung auf den Weg. Die antifaschistische Bewegung müsse für ein Verbot der »Alternative für Deutschland“ kämpfen, das erklärte Rechtsanwalt Alexander Hoffmann in einem Artikel in der Zeitschrift Der rechte Rand. Warum er das so sieht, darüber haben wir mit ihm gesprochen.