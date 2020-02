Lit My Fire | Das Literaturmagazin | Autorengespräch "Termitenkönigin"

Am 26. Februar ist es wieder soweit: "Lit My Fire", das neue Literaturmagazin auf Radio Dreyeckland. Diesmal ist das Buch des Monats eine brandaktuelle Veröffentlichung aus dem Freiburger Raum: "Termitenkönigin". In seinem Romandebüt beschreibt der Autor Philipp Brotz eine schwierige Beziehung, mit all ihren Leidenschaften, Zweifeln, Höhen und Tiefen. Im Studio sprechen Rob und Fabian mit ihm über sein Erstlingswerk und setzen ihn im Format Kalt Erwischt auf dem heißen Stuhl abschließend einigen neugierigen Fragen aus. Dazu passende Songs, die persönliche Bücherschau der Moderatoren und die Literaturnews mit Aktuellem aus der Literaturwelt.

Die nächste Folge mit einer Besprechung des irrwitzigen Romans Märchen aus meinem Luftschutzkeller läuft am Mittwoch den 25. März, 20 Uhr.