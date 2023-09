Lit My Fire | Das Literaturmagazin | "Böses Glück"

Diesen Monat widmen wir uns einem Buch der dänischen Autorin Tove Ditlevsen (1917-1976). Der Band Böses Glück umfasst 15 Kurzgeschichten, die von Paarbeziehungen, weiblichen Erfahrungen und dem Leben im Dänemark der 1950er und frühen 1960er Jahre erzählen.

Auch der Rest der Sendung dreht sich um Skandinavien. Wir starten in die Literaturpreis-Saison mit einem Blick nach Schweden: Im Land der Nobelpreise gibt es auch eine ganze Menge Preisträger:innen (ein Schelm, wer Arges dabei denkt). Wir stellen euch gleich zwei davon vor: Selma Lagerlöf, die erste Frau, die mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, und den Lyriker Tomas Tranströmer. Und auch die Musik zur Sendung befasst sich mit Schweden. Also stellt starken Kaffee und Aquavit bereit, holt die Kanelbullar aus dem Ofen - es geht doch nichts über eine zünftige Fika - und begleitet uns in den hohen Norden.