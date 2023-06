Lit My Fire | Das Literaturmagazin | "Nadia"

Ganz im Zeichen des Pride-Monats durchstöbern wir unsere Bücherregale nach Literatur mit queeren Inhalten und stellen euch unser liebestes queeres Buch vor. Unser Buch des Monats ist dieses Mal Nadia von Can Mayaoglu. Darin kehrt eine Künstlerin in ihre Heimatstadt zurück und wird mit der Erinnerung an ihrer großen Liebe Rahel konfrontiert.

Außerdem erwarten euch ein queere Fantasy und im Interview der Blick in das Fachbücherregal einer Freiburger Historikerin, die zur Politische Ideengeschichte des Gender-Konzeptes in den USA seit den 1970er Jahren forscht.