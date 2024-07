Lit My Fire | Das Literaturmagazin | "Schillerwiese"

Am 24. Juli 2024 besprechen wir bei Lit my Fire einen Krimi in historischem Setting. In Schillerwiese von Lotte Kinskofer steht der Mord an einer alleinerziehenden Mutter im Zentrum. Zugleich zeichnet der Roman ein interessantes Bild Niederbayerns in den 1920er Jahre.

Anna und Sebastian stellen euch Jenny Erpenbeck im Autorinnenportrait genauer vor.

Und Valentina hat mit Kleine Monster von Jessica Lind einen aktuellen Literaturtipp für euch.

Die Musik der Sendung beschäftigt sich passend zum Buch des Monats mit Liedern über Mörder.

Neugierig geworden? Dann schaltet ein am Mittwoch um 20 Uhr oder am Donnerstag in der Wiederholung um 13 Uhr.