Mach mit bei der RDL-Hörer_innen-Umfrage!

Du hörst öfters RDL? Dann mach mit bei unserer Umfrage!

Welche Uhrzeit passt zu welcher Sendung, damit die interessierten Hörerinnen sie überhaupt hören können? Sollen wir die Website stärker an den Gebrauch mit Smartphones anpassen? Wie viel dürfen wir überhaupt auf die Website bauen, ohne vielleicht Hörer auszuschließen, die keinen Internetzugang haben? Reden wir zu lang oder zu undeutlich? Welche Themen sind wichtig? Und welche Musik?

Um all das besser einschätzen zu können, wollen wir wissen, wann und wie Ihr RDL hört, was Euch im Radioprogramm interessiert und was Ihr Euch wünscht.

Hier könnt Ihr mitmachen!

Für die Umsetzung geht ein herzlicher Dank an das Team von Edkimo und die Kolleg_innen vom Onda Info!