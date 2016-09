Magazin Romanesc 100% 17.09.2016

Radio RainbowStars stellt seinen Hörerinnen und Hörern heute einen besonderen Gast vor: Thomas Ruppel aus Teningen-Köndringen, der sein Zuhause also ganz nahe bei euch hat. Er schreibt nicht nur Texte zu seinen Liedern, sondern er komponiert auch sämtliche Melodien. Elaine, seine Gesangspartnerin spielt mit ihrer Stimme dabei eine besondere Rolle.

Thomas spielt auch in der öffentlich auftretenden Band "Any Ages Acoustic" mit Erfolg Cover-Songs und nebenbei in der Band "Bruchlandung " - und da besonders gerne Rock-Musik.