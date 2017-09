Magical Mystery Mix

Ein bunter Mix

Jedes Stück ist anders - die ganze Vielfalt der Musik. Habt Spaß!

Playlist:

1. MMMx-Jingle, kurz / Kurt Maninouk 2:56

2. Longing For Daydreams / Holger Czukay 5:23

3. Adnan's / Orbital 8:42

4. Ragamelan / Laszlo Hortobagyi 7:32

5. Little Fluffy Clouds / The Orb 4:27

6. Drogen nehmen und rumfahren / Bernadette LaHengst 3:29

7. Angewandte Muziek / Harmonious Thelonious 5:45

8. Halcyon + On + On / Orbital 9:27

9. Kappa429 / I, Symptom 4:32

10. Vokuro / Björk 3:16

11. The Seige Of Carrickfinn International Airport / Kila 2:49

12. Ten-Day Interval / Tortoise 4:44