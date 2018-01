Magical Mystery Mix am 16.01.2018 - Mix der Woche

Der Magical Mystery Mix™ erfreut Geist und Körper

Heute mit dem "Mix der Woche" - machet die Ohren weit und das Herze auch!

Jedes Stück ist anders - die ganze Vielfalt der Musik. Habt Spaß!

Playlist

1. MMMx-Jingle / Kurt Maninouk 2:56

2. Tell Me Why Is It Oh So Hard To Be Oh So Lovely / Shantel 4:30

3. Avril 14th / Aphex Twin 1:59

4. Like Organza / Brian Eno & Jah Wobble 2:45

5. Ready To Go / Republica 5:01

6. Ragamelan / Laszlo Hortobagyi 7:32

7. Soul Sacrifice / Santana-Woodstock 13:51

8. Vuelvo Al Sur / Gotan Project 7:00

9. Suzuki in Dub / dZihan& 5:31

10. Still Am Abend / Einstürzende Neubauten 1:48

11. Du Bewegst Dich Richtig / 2raumwohnung 4:18

12. Ten-Day Interval / Tortoise 4:44

13. AudioTrack 03 / Feldenkrais 2:19

14. Nannou / Aphex Twin 4:15