Magical Mystery Mix am 17.01.2023_GFF68

Magical Mystery Mix

Geräusche für Fortgeschrittene, Folge 68

Wir lieben Musik in all ihren Varianten und wir mixen das Beste aus unserem Archiv. Das Beste zumindest für unseren Geschmack, denn es gibt nicht DIE gute Musik.

Wir lieben die Unvorhersehbarkeit des nächsten Stückes, das Spannende, das Bizarre, das Schöne, das Schräge. Wir mixen Altes und Neues, nicht für jeden Geschmack, aber wer Ohren hat zu hören, lehnt sich zurück und genießt. Vielleicht gehen auch euch die Ohren auf, wer weiß?

Ein MagicalMysteryMix – ganz ohne störende Moderation.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Belvedere 7:57 Travelogue II Darkstar

3 Don't Change 5:05 The New Me The Brainz

4 Kouseiji 2:10 Spex CD #93 Hauschka

5 12 malaria - kaltes klares wasser (dj koze & the tease rmx) 5:50 Reincarnations DJ Koze

6 Interlude (Spex Edit) 4:08 Spex CD #81 Carl Craig & Moritz von Oswald

7 Walking On Ice 6:35 Clicks & Cuts 2 [Disc 1] Frank Bretschneider

8 A2 Flutter Ada Remix 3:39 You're Super In Diagonal Ant Orange

9 Hijaz 5:05 Utopies Hadouk Trio

10 Klavierstück #14 4:15 Liebende Rafael Alfaro Kotte

11 Food Chain Dialogue 7:41 Dust to Dust Lawrence D. "Butch" Morris

12 Lichen 4:15 Selected Ambient Works, Vol 2 (Disc 2) (IMPORT) Aphex Twin

13 Section VI 4:54 Music For 18 Musicians Steve Reich

14 Gras Abzähler 1:39 Orneology Mimsy

15 The Carrier 3:36 My Life In the Bush of Ghosts Brian Eno & David Byrne

16 Rabbits 5:28 13 Rabbits Moritz Fasbender

17 Nannou 4:15 Windowlicker [Single] Aphex Twin

Bild: Magical Mixer, Quelle: wikimedia

Schaut auch mal bei www.mmmx.de rein. Dort gibt's weitere Infos zur Sendung.

Euer Kurt Maninouk