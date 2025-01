Magical Mystery Mix am 07.01.2025_GFF89

Geräusche für Fortgeschrittene, Folge 89

Di. 03.12.2024, 22-23 Uhr

Willkommen zum 1. MMMx des Jahres 2025. Das letzte Jahr ist nicht gerade so verlaufen, dass man optimistisch in die Zukunft blicken kann. Das drückt ganz schön auf die Stimmung und ich hab lange überlegt, wie man das in dieser 1. Sendung des Jahres zum Ausdruck bringen kann, aber hab mich entschlossen, nicht rum zu jammern, sondern einfach Musik zu spielen, die die Ohren weitmacht und die die Vielfalt der Musik zeigt. Vielleicht dreht es eure Stimmung ein paar Grad in die richtige Richtung. Nehmt euch Zeit und taucht ein – in den Rausch der Geräusche.

Viel Spaß wünscht euch Kurt Maninouk.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Im Heim Der Hypertonie 1:35 Euphorie Im Zeitalter Der Digitalen In… N.U. Unruh

3 Hashish Poem 2:52 Hashisheen (The End of Law) Nicole Blackman/Bill laswell/Persian s…

4 Bangalore Whispers 5:17 Spex CD 136 Andi Otto

5 In a landscape 6:40 Si Begg Remix John Cage

6 Path 3:17 Dust Marla Hansen

7 Tarwater - Otomo 1:21 Sound of the City Berlin JazzaNova

8 Le Tombeau De Couperin I 5:21 Virtuosi Gary Burton & Makoto Ozone

9 Disquiet 4:24 Spex #31 Static

10 Lichen 4:15 Selected Ambient Works, Vol 2 (Disc … Aphex Twin

11 Walking On Ice 6:35 Clicks & Cuts 2 [Disc 1] Frank Bretschneider

12 S'envole 8:04 Sky Flower & Horse Eggs Étant Donnés

13 needle-drop-6 0:08 Soundsammlung Fieldrecording

14 Variation XIII a 2 Clavier 2:38 Bach: Goldberg Variations Glenn Gould

15 Three 3:49 Protection Massive Attack

16 Food Chain Dialogue 7:41 Dust to Dust Lawrence D. "Butch" Morris

17 Sysyphus (Part 4) [2011 - Remaster] 7:00 Ummagumma (2011 Remastered Ver… Pink Floyd

18 Girls 4:52 Spex CD #97 (07-08/2011) Hauschka

19 Ein Engel Geht Durchs Zimmer 1:29 Königzucker Stein

20 Floating on a moment 5:23 3voor12 live at Arton Beth Gibbons

21 Münstermarkt 11:32 Fieldrecording Maninouk

22 Freedom 5:26 Woodstock 1 Disk 1 Richie Havens

23 Aus dem "Memories" 0:33 Popshopping vol.1 C. J. Schäuble/H. Jankowski

24 Seventh Eclipse 4:57 Shiva Moon Prem Joshua

Konzept und Realisierung: Kurt Maninouk

Bild: Magical Mixer, Quelle: wikimedia