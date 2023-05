Magical Mystery Mix am 30.05.2023_GFF71

Geräusche für Fortgeschrittene - Folge 71

Heute wollen wir wieder einen Ausflug in die geheimnisvollen Gefilde seltsamer Klangwelten machen. Ich lade euch ein zu einer neuen Folge der Geräusche für Fortgeschrittene: Ambient, Klassic, Ethno, Trance, Pop, Geräusche, Experimentelles, bunt gemixt.

Eine magische und anregende Reise für die Freundin und den Freund seltsamer Musik. Der Kenner nimmt sich Zeit und nutzt den Kopfhörer.

Playlist

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Clir 6:30 Clicks & Cuts, Vol. 2 [Disc 3] Taylor Deupree

3 Ørten 4:24 Bre Tortusa

4 Kathedrale Santa Maria del Fiore in Florenz 5:11 Florenz 2000 oder so Kurt Maninouk

5 Le Cote Rouge 1:47 Ou La Boite A Images Alice

6 Titel 4 9:32 Pop Gas

7 Holographic Dreamtime 9:31 Holographic Dreamtime khora | I≤ μ ø Я Δ

8 Overdose 3:20 ashbalkum Salamanda

9 07 Herzauskultivation-audiovisuell 0:27 Herzauskultivation audiovisuell J. Schmidt-Voigt

10 22 Herzauskultivation-audiovisuell 0:51 Herzauskultivation audiovisuell J. Schmidt-Voigt

11 55 Herzauskultivation-audiovisuell 0:39 Herzauskultivation audiovisuell J. Schmidt-Voigt

12 Diese Stadt 4:47 Spex CD #143 AUF

13 Point Of View Point 3:57 Spex CD # 015 Cornelius

14 The Respondent In Dispute 7:29 Anthology Of Interplanetary Folk Music Vol. 2: The Canon Craig Leon

15 Laetitia Sonami - Migration 1978 4:14 Air Texture VII CD1: Rrose Laetitia Sonami

16 In a landscape 6:40 Si Begg Remix John Cage

17 I can't find water 5:09 What if Hauschka

18 The Relay 5:48 Upgrade & Afterlife Gastr del Sol

19 Belvedere 7:57 Travelogue II Darkstar

20 French Kiss 8:12 Spex CD #22 Avril Lavigne

21 Risør Harbour 2:19 V.A. Fieldwave Vol. 1 Mark Vernon

22 Eleanor Rigby (Take 14) 2:07 Revolver Sessions Beatles

23 Walking On Ice 6:35 Clicks & Cuts 2 [Disc 1] Frank Bretschneider

24 Ninayay 10:54 Iskay 7697 Miles

25 IIII (DJ Nobu Remix) 13:07 DJ Nobu Remix Föllakzoid

26 Ablaufpumpe 1:41 Musik für Spülmaschine und Synthesizer Severino Pfifferling

27 Metro-Hongkong 0:29 Aporee-Sounds SOUNDMAN-Fieldrecording

28 Variation V a 1 ovvero 2 Clavier 0:37 Bach: Goldberg Variations Glenn Gould

29 Satyrn 3:54 Klangwirkstoff Devas

30 Flutter Ada Remix 3:39 You're Super In Diagonal Ant Orange

31 Sola Sistim 6:27 A Hundred Days Off Underworld

32 Sketches of time travel 3:05 Orneology Mimsy

33 Yage 2:22 Transomuba POL

Bild: Magical Mixer, Quelle: wikimedia