Magical Mystery Mix am 04.01.2022_RDG58

Der MagicalMysteryMix -

Geräusche für Fortgeschrittene, Vol. 58

Ein magischer und anregender Mix seltsamer Musik und geräuschhafter Soundscapes für den Freund und die Freundin anspruchsvoller Klangwelten.

Lehnt euch zurück -

dreht die Anlage ein bisschen lauter

oder setzt euch den Kopfhörer auf,

schließt die Augen

und gebt euch hin -

dem Rausch der Geräusche.

Viel Spaß wünscht Kurt Maninouk

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Schritte 0:16 Soundscapes Kurt Maninouk

3 Schritte auf Steinen 0:22 Soundscapes Kurt Maninouk

4 Wasser diffus 0:33 Soundscapes Kurt Maninouk

5 Klospühlung 0:11 Soundscapes Kurt Maninouk

6 Feuerprasseln 0:32 Soundscapes Kurt Maninouk

7 Glockenspiel 0:34 V27-Sound Effects for Movies Various Artists

8 Andele, Andele 5:11 Banzim Banzam Gringos

9 Clir 6:30 Clicks & Cuts, Vol. 2 [Disc 3] Taylor Deupree

10 n# 01 1:40 diversification radialfilm

11 Jardin exotique 6:12 Spex CD 112 Michaela Melián

12 Ein Engel Geht Durchs Zimmer 1:29 Königzucker Stein

13 Münster innen 7:54 Digitalaufnahmen Kurt Maninouk

14 ... 0:50 Im Klang der Hang - Momentaufnahme Chrishue

15 Single, Boogie 3:41 Spex CD #100 Roedelius Schneider

16 French Kiss 8:12 Spex CD #22 Avril Lavigne

17 Telefonklingeln 0:04 Liveaufnahmen Kurt Maninouk

18 Variation XXII a 1 Clav Alla breve 1:03 Bach: Goldberg Variations Glenn Gould

19 Kouseiji 2:10 Spex CD #93 Hauschka

20 Ome 10:31 Dys Mick Harris & Ambre

21 Locomotion 8:49 Consumed Plastikman

22 Enchevetrement Desordonne 3:22 Traite De Mecanique Populaire ZNR

23 VIII Merry-Go-Round 1:48 People On Sunday Domenique Dumont

24 Desired Changes 13:00 Hybrid Dimension II The Allegorist

25 Tadzungaira & Gonamombe Rerume 23:10 Trance 3 Forward Kwenda

26 The Earliest Trace 2:57 Anthology Of Interplanetary Folk Music Craig Leon

27 Strange Love 1:15 Orneology Mimsy

28 Idioma 4:13 Intimate Immensity Tomaga

29 Jeux D'enfants 5:59 Retrospective [Disc 1] Laurent Garnier

30 Doubler Stones 10:20 Enclosures Craven Faults

Infos über den Magical Mystery Mix siehe unter www.mmmx.de