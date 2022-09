Magical Mystery Mix am 20.09.2022_GFF65

Der MagicalMysteryMix

Geräusche für Fortgeschrittene, Vol. 65

Ein magischer und anregender Mix seltsamer Musik und geräuschhafter Soundscapes für den Freund und die Freundin anspruchsvoller Klangwelten.

Lehnt euch zurück -

dreht die Anlage ein bisschen lauter

oder setzt euch den Kopfhörer auf,

schließt die Augen

und gebt euch hin -

dem Rausch der Geräusche.

Viel Spaß wünscht Kurt Maninouk

Playlist

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Bombay Street Sound 0:37 The Jungle Book Dissidenten

3 Flash Of The Spirit (Laughter) 5:46 Flash Of The Spirit Jon Hassel and Farafina

4 Converge (In Key) 4:06 Consumed In Key Plastikman & Chilly Gonzales

5 Clir 6:30 Clicks & Cuts, Vol. 2 [Disc 3] Taylor Deupree

6 Break Your Chains And Return To Botswana (Unreleased Version) 8:35 Spex CD 125 Mr Raoul K

7 Flutter Ada Remix 3:39 You're Super In Diagonal Ant Orange

8 Idioma 4:13 Intimate Immensity Tomaga

9 Longing for Daydreams 5:24 Moving Pictures Holger Czukay

10 Gymnopedie No 1/Var.1 4:38 Satie: Gymnopédies Gnossiennes Jacques Loussier Trio

11 Crabcraft 5:12 Vespertine Björk

12 Barry Hall 3:22 Gravikords Whirlies & Pyrophones Terra Zona

13 chased by some unresolved karma 4:00 qian inaud1bl3

14 Rabbits 5:28 13 Rabbits Moritz Fasbender

15 Drucksache 4:45 F.O.N.K. Charlie Fonk

16 Este 6:31 Orneology Mimsy

17 Cube 3:08 Appearance And The Park Kreidler

18 Fearless 6:09 Meddle Pink Floyd