Magical Mystery Mix am 04.06.2024_GFF80

Der Magical Mystery Mix - Geräusche für Fortgeschrittene, Vol. 80

Eine bizarre Mischung von Merkwürdigkeiten aus den Tiefen unseres Archivs: Minimalistisches, Tecnoides, Atmosphärisches, Geräuschhaftes, Elektrisierendes, Melancholisches, Pulsierendes, Schwebendes, Verstörendes, Spannendes. Hören wir einen 60 Minuten Mix, ganz ohne störende Moderation. Nicht für jeden Geschmack, aber wer Ohren hat zu hören, lehnt sich zurück und genießt. Der Kenner nimmt sich Zeit und nutzt den Kopfhörer.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Four Floods Of The Point 5:40 Anthology Of Interplanetary Folk Music Vol. 2: The Canon Craig Leon

3 Angels Pharmacy 4:41 Karma and Desire Actress

4 Fullmoon 5:12 async Ryuichi Sakamoto

5 Birth Celebration 1:46 Echoes Of The Forest: Music Of The Central African Pygmies Portasi (Of Efé Pygmies)

6 Aber auch zeit 3:34 qian inaud1bl3

7 Failures and Small Observations 5:32 GND (Ground) A.Karperyd

8 Nexus On The Beach 6:10 Tower of Silence Roberto Musci

9 River: The Joni Letters 4:55 Spex-CD #75 Herbie Hancock & Leonard Cohen

10 Converge (In Key) 4:06 Consumed In Key Plastikman & Chilly Gonzales

11 Path 3:17 Dust Marla Hansen

12 Number 8 Mix - 2006 Digital Remaster 3:30 My Life In The Bush Of Ghosts Brian Eno, David Byrne

13 Die Quelle von Hermidas 2:19 Jeff Özdemir & Friends Vol. 3 Jeff Özdemir & Friends

14 Sketches of time travel 3:05 Orneology Mimsy

15 Rain Again 3:29 Port Ana Nadia Khan

16 Pendul 2:31 Tableau Rolf Hansen

17 Este 6:31 Orneology Mimsy

Konzept & Musikzusammenstellung: Kurt Maninouk

Grafik: Kurt Maninouk

