Magical Mystery Mix am 19.11.2024_GFF87

Der Magical Mystery Mix

Geräusche für Fortgeschrittene, Folge 87

Ich liebe Musik in all ihren Varianten und ich mixen das Beste aus meinem Archiv. Das Beste zumindest für meinen Geschmack, denn es gibt nicht DIE gute Musik.

Ich liebe die Unvorhersehbarkeit des nächsten Stückes, das Spannende, das Bizarre, das Schöne, das Schräge. .

Ich mixe Altes und Neues, nicht für jeden Geschmack, aber wer Ohren hat zu hören, lehnt sich zurück und genießt. Vielleicht gehen auch euch die Ohren auf, wer weiß?

Ein MagicalMysteryMix – ganz ohne störende Moderation.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Ideology Storm 5:51 The Alias Sessions Murcof

3 L'abeille pourpre 4:31 L'uomo e la natura Astrobal

4 Selbstauflöser Teil 2 6:25 Nicht Nicht Love-Songs

5 Gymnopédies, No. 3: Lent et grave 2:48 Erik Satie & Friends Erik Satie, Philippe Entremont

6 Champu Princess 6:36 Ostgut Ton | Fünfzehn + 1 Avalon Emerson x Roi Perez

7 Martha My Dear 2:29 The Beatles The Beatles

8 Amazônia, Pt. 9 - Binaural Audio - He… 6:34 Amazônia (Binaural Audio - Headpho… Jean-Michel Jarre

9 Transition 1:00 MUSIQUE DE FILM II Ümlaut

10 Zu viele Erinnerungen 8:24 Jeff Özdemir & Friends Vol. 3 Jeff Özdemir & Friends

11 D4 tb4 8 57 1:18 90 Roedelius

12 Summer Will (Nothing Here Now But The Recordings) 4:49 William S. Burroughs In Dub Dub Spencer & Trance Hill

13 Slave to the Rhythm [Hot Blooded Ve… 8:19 Ultimate Collection Grace Jones

14 Soleil Levant 8:14 [gruen002] Dimanche Martin Donath

Konzept und Realisierung: Kurt Maninouk

Bild: Magical Mixer, Quelle: wikimedia