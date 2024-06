Magical Mystery Mix am 18.06.2024_GFF81

Geräusche für Fortgeschrittene, Vol. 81

Atmosphärisches, Geräuschhaftes, Minimalistisches, Tecnoides, Elektrisierendes, Melancholisches, Pulsierendes, Schwebendes, Spannendes. Zartes Zirpen, obskurer Krach, mächtige Sounds, sinnliche Melodien, fremdes und vertrautes – die ganze Welt der seltsamen Musik.

Hören wir einen 60 Minuten Mix, ganz ohne störende Moderation. Nicht für jeden Geschmack, aber wer Ohren hat zu hören, lehnt sich zurück und genießt. Der Kenner nimmt sich Zeit und nutzt den Kopfhörer.

Lehnt euch zurück -

dreht die Anlage ein bisschen lauter

oder setzt euch den Kopfhörer auf,

schließt die Augen

und gebt euch hin -

dem Rausch der Geräusche.

Viel Spaß!

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 The Giant Swing 8:17 The Giant Swing Rival Consoles

3 The Watershed 5:45 Mark Hollis Mark Hollis

4 Last Chance 2:48 Bennu Thornato, The Spy From Cairo

5 Powerful Testosterone Booster 3:10 Super Testosterone: Tantric Sex Background Music Experts

6 Drop 5:08 Point Cornelius

7 Morgentau 1:56 Elderberry Stimming

8 Amazônia, Pt. 8 - Binaural Audio - Headphones only 3:20 Amazônia (Binaural Audio) Jean-Michel Jarre

9 Slightly Damp In A Misty street 3:18 Kale Plankieren - Dutch Cassette Rarities 1981-1987, Volume 2 Rtc

10 Ritual (Mixed) 1:58 Sera El Sol (Mixed) PAAX (Tulum)

11 Bürogebäude In Und Um Frankfurt 4:58 Professional People Fehler Kuti

12 Space 1 4:08 Space 1.8 Nala Sinephro

13 Lotus Heart - Kalya Scintilla Remix 6:43 DownTemple Dub: Remixed Desert Dwellers, Kalya Scintilla

14 Just Because I Really Really Luv Ya 4:22 COW / Chill Out, World! The Orb

15 TAXPO 4:23 TAXPO LudoWic

16 Epico 3:08 Sera El Sol (Mixed) PAAX (Tulum)

Wenn ihr Spotify habt, könnt ihr hier die Playlist abrufen und anhören:

https://open.spotify.com/playlist/6Zj2uWCoPzEi4OJAJbUP5K?si=4f4f48da642d4ef7

Konzept & Musikzusammenstellung: Kurt Maninouk

Bild: Magical Mixer, Quelle: wikimedia