Magical Mystery Mix am 02.07.2024_GFF82

Geräusche für Fortgeschrittene (ab 18), Vol. 82

Musik für Kiffköpfe und andere Genießer

Diese Musik könnte Kiffern gefallen. Selbstverständlich ist jeder musikalische Geschmack anders, aber eine der beschriebenen Wirkungen des Cannabiskonsums scheint die Steigerung der Sensibilität für akustische Eindrücke zu sein und deshalb hören Kiffer gerne Musik. Hören wir psychedelische Klaviermusik, repetitiven Elektro, sphärisch-schwebende Kompositionen, spannende Rhythmen, feine Geräusche, indisch-arabische Einflüsse und puren Pop. Hören wir einen MagicalMysteryMix.

Die Musik spricht für sich und bedarf keiner Moderation. Details unter www.mmmx.de

Der Kenner nutzt einen Kopfhörer, öffnet die Ohren und gibt sich hin - dem Rausch der Geräusche!

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Rohstoff 2:30 Einfluss Roedelius, Arnold Kasar

3 Azrael 7:35 Trialog HVOB

4 Vergessen 2:26 Böser Herbst Thomas Fehlmann

5 Mahabharata 2:58 Mahabharata Mellow Line

6 All Our Lives (Feat. Guy Called Gerald) 2:44 EP Jesus Wore Dickies

7 Glass Armonica and Handpan (Funkhaus) 25:29 YouTube - Funkhaus Nils Frahm - Antonio Arvind

8 Be 6:25 Be eXe

9 Tangente 5:08 Fading Pole

10 Ritual (Mixed) 1:58 Sera El Sol (Mixed) PAAX (Tulum)

11 Bubbles 5:47 Wandering Yosi Horikawa

12 This Feeling 5:23 This Feeling (Grandbrothers Remix) Brandt Brauer Frick, Grandbrothers

13 The Falls 4:50 The Falls K-Lone

14 Darjeeling 3:32 Sauvage Fakear

15 schweben 3:12 doppelsterne E.P. inaud1bl3

16 Batman brät Fische 3:31 Stein FM Einheit

Wenn ihr Spotify habt, könnt ihr hier die Playlist abrufen und anhören. Es sind nicht alle Stücke enthalten, aber die meisten:

https://open.spotify.com/playlist/5peffKCKPIrAUgXc9qOQuf?si=0f16fe7175c947dc

Konzept & Musikzusammenstellung: Kurt Maninouk

Grafik: Kurt Maninouk