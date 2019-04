Magical Mystery Mix am 16.04.2018 - Soundscapes

Im Rausch der Geräusche

Ein Ausflug in die geheimnisvollen Gefilde seltsamer Klangwelten: Ambient, Klassik, Trance, Ethno, Umweltgeräusche, Experimentelles, bunt gemixt – der gesunde & anregende Mix für den Freund des Geräusches, des bizarren Klangs, des obskuren Kraches und der sehr seltsamen Musik.

Kopfhörer aufsetzen, zurücklehnen, abfahren - Kino für’s Ohr!

Playlist (Auswahl)

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Quaak-Jingle 0:23 MMMx ??? Kurt Maninouk

3 Ome 10:31 Dys Mick Harris & Ambre

4 Kane-I-Kokala 19:03 Kane-I-Kokala Logoplasm

5 Single, Boogie 3:41 Spex CD #100 Roedelius Schneider

6 Interlude (Spex Edit) 4:08 Spex CD #81 Carl Craig & Moritz Von Oswald

7 Münsterstimm' 6:40 Still-Leben-Klang Thomas Gerwin

8 French Kiss 8:12 Spex CD #22 Avril Lavigne

9 Valley 7:36 Orbus Terrarum The Orb

10 Scoobs In Columbia 3:45 Science Fiction Jazz Vol. 1 Plaid

11 Eleanor Rigby (Take 14) 2:07 Revolver Sessions Beatles

12 #20 4:15 Selected Ambient Works, Vol. 2 [Disc … Aphex Twin

13 Dos Vecs En Pie 3:57 Spex CD #71 J.R.

14 Kitaro 7:44 Underworld

15 Trans Harmonic System 6:29 Spex CD #101 Harmonious Thelonious

16 His Immortal Logness 2:05 Pomme Fritz The Orb

17 Iter 1:22 X-Files Mark Snow

18 All - All Music 4:45 Clicks & Cuts 2 ALL [Unafilliated]

19 Quit Elegance 5:31 Formed Verse Neina

20 Borbannadir with finger strokes 1:07 Tuva, Voices from the Center of Asia

21 Adam Hickson/The War On Drugs 6:43 Sky Flower & Horse Eggs

22 The Heavenly Music Corporation 21:00 The Essential Robert Fripp & Brian Eno

23 Kittens 7:31 Beaucoup Fish Underworld

24 Revolution 9 7:54 The White Album (Disc 2) The Beatles