Magical Mystery Mix am 04.03.2025_GFF93

Geräusche für Fortgeschrittene, Folge 93/69a

Der heutige MagicalMysteryMix besinnt sich auf seine Wurzeln und verwendet Klänge aus unterschiedlichsten Quellen und mixt, was das Zeug hält: Tondokumente aller Art, Field Recordings mit Naturgeräuschen, urbanen Sounds und menschlichen Stimmen. Dazu viel seltsame Musik, u.a. "Revolution #9" vom Weißen Album der Beatles - ein Stück, das 1968 sehr mutig und experimentell war und den MagicalMysteryMix nachhaltig inspiriert hat.

Versenken wir uns in die ganze Schönheit des Geräuschs.

Die empfängliche Hörerin lässt sich Zeit, lehnt sich zurück und gibt sich dem Rausch der Geräusche hin. Am besten mit Kopfhörer. Habt Spaß!

Playlist

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Quaak-Jingle 0:23 MMMx-Jingle1997 Kurt Maninouk

3 mmmx2019-04-16rauschdergeräusche 1:00:00 MMMx Kurt Maninouk

4 Revolution 9 7:54 The White Album (Disc 2) The Beatles

5 mmmx2018-04-03soundscapes 1:00:00 MMMx Kurt Maninouk

6 Ome 10:31 Dys Mick Harris & Ambre

7 kane-i-kokala 19:03 FM.m07 Logoplasm

8 Esa Ruoho - Outtry 4:12 Impedance Vvaa

9 Wasserschlössle 6:28 Still-Leben-Klang Thomas Gerwin

10 Münsterstimm' 6:40 Still-Leben-Klang Thomas Gerwin

11 Trans Harmonic System 6:29 Spex CD #101 Harmonious Thelonious

12 S'envole 8:04 Sky Flower & Horse Eggs Étant Donnés

13 hoehle_wasser_tropft 0:28 Wasser Wassergeräusche

14 Clir 6:30 Clicks & Cuts, Vol. 2 [Disc 3] Taylor Deupree

15 Elli Im Wunderland 5:28 Vulvaland Mouse On Mars

16 His Immortal Logness 2:05 Pomme Fritz The Orb

17 Bang 'Er 'N Chips 7:45 Pomme Fritz The Orb

18 Iter 1:22 X-Files Mark Snow

19 Borbannadir with finger strokes across lips 1:07 Tuva, Voices from the Center of AsiaSmithsonian Folkways Various Artists

20 All - All Music 4:45 Clicks & Cuts 2 (Disc 2) All

21 Adam Hickson/The War On Drugs 6:43 Sky Flower & Horse Eggs Nocturnal Emissions

22 Kittens 7:31 Beaucoup Fish Underworld

23 Uecker Randow 2:54 Rechenzentrum Rechenzentrum

24 Strange Strange 20:24 Strange Strings Sun Ra And His Astro Infinity Arkestra

25 IIII (DJ Nobu Remix) 13:07 DJ Nobu Remix Föllakzoid

26 Ablaufpumpe 1:41 Musik für Spülmaschine und Synthesizer Severino Pfifferling

27 Tarwater - Otomo 1:21 Sound of the City Berlin JazzaNova

28 O'Hare International Airport (Main Terminal) 1:21 Sound Effects 3 Sound Effects

29 Im Heim Der Hypertonie 1:35 Euphorie Im Zeitalter Der Digitalen Informationsübertragung N.U. Unruh

30 Yage 2:22 Transomuba POL

Die Playlist heute ist nicht vollständig, da teilweise ältere Mixe und eigene Fieldrecordings vermixt wurden und da sind die Quellen nicht immer rekonstruierbar.

Produktion: Kurt Maninouk

Bild: "A surreal, psychedelic soundscape with abstract waves of noise and field recordings. The image is filled with swirling, red and warm-toned hues", Idee zum Bild: Kurt Maninouk, Realisierung mit ChatGPT

