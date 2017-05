Magical Mystery Mix am 30.05.2017

Extramix

Heute ist der 5. Dienstag im Monat und es ist ein Extramix fällig. Der treue Zuhörer wird wissen, dass es den mmmx jeden 1. und 3. Dienstag im Monat zu hören gibt und manchmal ist eben auch an einem 5ten. Ohne thematische Vorgaben hören wir heute, was einem beim Surfen auf der heimischen Festplatte alles begegnen kann, mit viel Freude an der musikalischen Vielfalt. Viel Spaß!

Playlist

1. MMMx-Jingle, kurz / Kurt Maninouk 2:56

2. kane-i-kokala / Logoplasm 19:03

3. lina / Chrishue 5:42

4. Du Bewegst Dich Richtig / 2raumwohnung 4:18

5. Bohemian like you / Dandy Warhole 3:32

6. Ferngruß Von Bett Zu Bett (Joachim Ringelnat… 3:47

7. Litle Fluffy Clouds / The Orb 4:03

8. Musettes / Grupo Solfeo 3:44

9. Come To Me / Björk 3:47

10. Girls / Hauschka 4:52

11. Je M'amuse / Caravan Palace 3:34

12. Yodel 3 / Penguin Cafe Orchestra 3:26

13. As Fast As I Could Look Away She Was Still Th… 5:14

14. 01 - Soleil Levant / Martin Donath 8:14